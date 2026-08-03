В Гродно 57 многоквартирных домов затопило из-за ливня

В Гродно продолжают устранять последствия мощного ливня, который вечером 1 августа обрушился на город. Он стал одним из самых сильных за последнее время.

С первых часов последствия непогоды устраняют спасатели, коммунальные службы и дорожные организации, которые продолжают работать в усиленном режиме. Подтопленными оказались улицы, повреждены дороги и коммунальная инфраструктура. Пострадал и жилой фонд города - затоплены 57 многоквартирных домов.

Коммунальные службы приводят в порядок мосты города, пострадавшие после сильного ливня - размыло пешеходную часть моста через реку Лососянку. Пострадали Старый мост и мост на ул. Поповича. Специалисты оценили их состояние, чтобы убедиться в отсутствии угрозы безопасности граждан. Восстановительные работы продолжаются.