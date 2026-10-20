В Гродно чествовали многодетные семьи

В Гродно состоялся торжественный прием, посвященный Неделе родительской любви. На мероприятие от имени руководства облисполкома были приглашены образцовые семьи из всех уголков Гродненской области. В числе главных событий - вручение ордена Матери трем жительницам региона, которые воспитывают пятерых и более детей.

Среди гостей - и многодетная семья Дамира Набиева, суперфиналиста телепроекта "Фактор.BY" и победителя всероссийского конкурса "Родники. Дети". Для участников приема юный артист подготовил музыкальное выступление.

Елена Набиева, многодетная мама:

"Мамой быть, тем более многодетной, - это награда, Божий дар, это очень ценно. Я очень люблю своих детей, свою семью. Пытаемся подставить свое плечо, поддерживаем друг друга, уважаем".

Обладательница ордена Матери Елена Артишевская отметила, что считает эту награду общей с мужем заслугой. Она добавила, что большая семья - это тяжелый труд и огромная ответственность, требующая больших усилий, терпения и любви. По ее словам, с приходом каждого нового ребенка в доме становится все больше счастья и радости.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

"Вся эта неделя наполнена любовью, родительской любовью; каждый из нас вспоминает своих родителей с добротой и теплом. У нас почти 15 тыс. многодетных семей, есть семьи, где воспитывается 10 и даже 11 детей. Основа нашего государства - это семья, а укрепление института семьи - высшая цель любого органа государственной власти".

Орден Матери в Беларуси вручают женщинам, родившим и достойно воспитавшим пятерых и более детей. С 1996 года этой награды в Гродненской области удостоены более 1 330 женщин. Поддержка семей включает государственные пособия, семейный капитал и другие льготы.