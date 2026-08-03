В Гродно продолжают ликвидацию последствий стихии. Мощный ливень, который вечером 1 августа обрушился на областной центр, стал одним из самых сильных за последнее время.





Мощный ливень обрушился на областной центр

Подтопленными оказались улицы, подвалы жилых домов и административных зданий, повреждены дороги и коммунальная инфраструктура. С первых часов последствия непогоды устраняют спасатели, коммунальные службы и дорожные организации, которые продолжают работать в усиленном режиме. Свою помощь оказывают и волонтеры БРСМ.

По поручению руководства области и города восстановительные работы продолжаются. Основная задача - как можно быстрее вернуть Гродно к привычному ритму жизни и оказать помощь каждому, кто пострадал от стихии.