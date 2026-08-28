В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса "Семья года"

Семья Лях из Дятловского района Гродненской области стала победителем регионального этапа республиканского конкурса "Семья года".

В 2026 году в отборочных этапах конкурса приняли участие 632 семьи, представляющие все области Беларуси.

За право выйти в финал от Гродненской области боролись 19 семей. Каждая из них - многодетная, со своими традициями, увлечениями и историей.

Семья Буклеревич, участники конкурса "Семья года - 2026" (Вороновский район): "Папа у нас главный, он - сила. Мама - это нежность, любовь. Мы вышиваем рушник, дочку обучаю. Есть рушник, который передается из поколения в поколение".

Олег Токун, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Сегодня проходит важное мероприятие, которое показывает то, чем сильна Беларусь, - это крепкие, трудолюбивые семьи, которые трудятся на благо страны. Государство старается популяризировать многодетность. Семейная политика остается национальным приоритетом в Беларуси".

Победа на областном этапе стала путевкой в республиканский финал, который пройдет в середине октября в Минске. Там представители Гродненщины поборются за звание лучшей семьи страны.