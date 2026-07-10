В Гродно стартовала масштабная реконструкция набережной Немана

В Гродно началась масштабная реконструкция набережной Немана. Проект станет одним из крупнейших этапов благоустройства прибрежной территории за последние годы.

Работы выполнят в три очереди, а обновленная зона станет частью подготовки областного центра к празднованию 900-летия города. Генеральный подрядчик приступил к реализации 1 этапа.

Дмитрий Матысюк, старший мастер ДСУ № 18 дорожно-строительного треста № 6 Гродно:

"Протяженность участка улицы первой очереди строительства - 247 м. Тут будет монолитный пояс, 2 смотровые площадки, вдоль русла реки ограждение, плиточное покрытие шириной 3,5 м. Строительство запроектировано на 5 месяцев, мы будем стараться быстрее выполнить эти работы".

Первая очередь охватит участок от Коложской церкви до устья реки Городничанки. Здесь улицу Правонабережную полностью преобразуют в современное пешеходное пространство с местами для отдыха и велопарковкой. На время строительства движение транспорта и пешеходов на этом участке будет ограничено.