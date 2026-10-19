В Гродно тестируют зигзагообразную разметку перед пешеходным переходом

В Гродно появилась экспериментальная дорожная разметка. Зигзагообразные линии нанесли перед нерегулируемым пешеходным переходом. Они визуально создают эффект сужения проезжей части и должны дополнительно привлекать внимание водителей. Длина каждой линии составляет около 10 метров.

Иван Шереметьев, старший инспектор межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

"Данная разметка в первую очередь направлена на снижение скорости движения водителей транспортных средств при приближении к аварийно-опасным участкам уличной сети Гродно и дополнительное привлечение их внимания. В дальнейшем ГАИ будет осуществлять мониторинг реализованных мероприятий на предмет их эффективности и принимать окончательное решение об их реализации в дальнейшем".

Участок, где нанесена экспериментальная разметка, выбран неслучайно. Рядом находятся центральная поликлиника, Францисканский костел, кафе и ресторан быстрого питания, а также сквер с обзорными площадками. Здесь пересекаются автомобильные и пешеходные потоки, при этом перекресток не оборудован светофором. Эффективность новой разметки оценят по результатам мониторинга.