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В Гродно тестируют зигзагообразную разметку перед пешеходным переходом

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В Гродно появилась экспериментальная дорожная разметка. Зигзагообразные линии нанесли перед нерегулируемым пешеходным переходом. Они визуально создают эффект сужения проезжей части и должны дополнительно привлекать внимание водителей. Длина каждой линии составляет около 10 метров.

Иван Шереметьев, старший инспектор межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Иван Шереметьев, старший инспектор межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

"Данная разметка в первую очередь направлена на снижение скорости движения водителей транспортных средств при приближении к аварийно-опасным участкам уличной сети Гродно и дополнительное привлечение их внимания. В дальнейшем ГАИ будет осуществлять мониторинг реализованных мероприятий на предмет их эффективности и принимать окончательное решение об их реализации в дальнейшем".

Участок, где нанесена экспериментальная разметка, выбран неслучайно. Рядом находятся центральная поликлиника, Францисканский костел, кафе и ресторан быстрого питания, а также сквер с обзорными площадками. Здесь пересекаются автомобильные и пешеходные потоки, при этом перекресток не оборудован светофором. Эффективность новой разметки оценят по результатам мониторинга.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

ПДДГродно

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