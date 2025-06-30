В Институте пограничной службы Беларуси состоялся выпуск курсантов

Выпуск курсантов и слушателей прошел в Институте пограничной службы Республики Беларусь. Его особая значимость в том, что офицерский корпус пополнился молодыми специалистами в год 80-летия Великой Победы.

Выпускники вуза подготовлены к выполнению служебных задач в условиях сложной оперативной обстановки. К каждому предъявляются предельно высокие требования.

Сергей Жилинский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b37f08d-7ea4-4497-b5a8-93a9e30682e3/conversions/3d5a82c8-75ce-440f-a9c8-e28f90551d1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b37f08d-7ea4-4497-b5a8-93a9e30682e3/conversions/3d5a82c8-75ce-440f-a9c8-e28f90551d1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b37f08d-7ea4-4497-b5a8-93a9e30682e3/conversions/3d5a82c8-75ce-440f-a9c8-e28f90551d1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b37f08d-7ea4-4497-b5a8-93a9e30682e3/conversions/3d5a82c8-75ce-440f-a9c8-e28f90551d1a-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Жилинский

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

"Время пролетело очень быстро. 4 года мы осуществляли подготовку наших выпускников. Они получили самые передовые практики в охране государственных границ. За 4 года обучения каждый из них получил навыки и умения, которые помогут им в дальнейшем выполнять самые сложные задачи. Каждый из них является патриотом страны. Они готовы с честью выполнять свой воинский долг".