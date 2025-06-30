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В Институте пограничной службы Беларуси состоялся выпуск курсантов
Выпуск курсантов и слушателей прошел в Институте пограничной службы Республики Беларусь. Его особая значимость в том, что офицерский корпус пополнился молодыми специалистами в год 80-летия Великой Победы.
Выпускники вуза подготовлены к выполнению служебных задач в условиях сложной оперативной обстановки. К каждому предъявляются предельно высокие требования.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
"Время пролетело очень быстро. 4 года мы осуществляли подготовку наших выпускников. Они получили самые передовые практики в охране государственных границ. За 4 года обучения каждый из них получил навыки и умения, которые помогут им в дальнейшем выполнять самые сложные задачи. Каждый из них является патриотом страны. Они готовы с честью выполнять свой воинский долг".
За годы существования пограничного факультета и Института пограничной службы подготовлено более 3 тыс. офицеров. Из них 44 выпускника завершили учебу с золотой медалью и 149 - с дипломом с отличием.