В Ивье школьники выращивают томаты из семян, побывавших на орбите

На территории гимназии № 1 г. Ивье выращивают томаты из семян, которые побывали на орбите в рамках международного проекта "В космос со своим помидором". Здесь высадили две группы растений: из космических семян и обычных. Все они растут в одинаковых условиях. За развитием помидоров школьники следят на каждом этапе эксперимента.

Инга Гуща, учитель биологии гимназии № 1 г. Ивье:

"Растения, выращенные из космических семян, показали более высокую всхожесть (где-то на 15 % в сравнении с зимними семенами). Но это говорит о том, что микрогравитация и космическое излучение оказали на наши семена стимулирующий эффект. По народному голосованию вкус, аромат, текстура и внешний вид космических помидоров превосходят земные аналогичные плоды".

Итоги эксперимента по выращиванию "космических" томатов в дальнейшем представят на научных конференциях.