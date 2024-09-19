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В какую сумму заговорщики оценили ликвидацию белорусского Президента в 2020-м, рассказал Зенкович
Цена вопроса ликвидации белорусского Президента составляла около 10 млн долларов. Об этом в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" рассказал осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси Юрий Зенкович.
Цена вопроса ликвидации белорусского Президента, по нашим расчетам, составляла около 10 млн долларов, сказал заключенный и пояснил, как была выведена эта цифра. "По моему заданию военные, группа, связанная с Дисом ОГСБ (запрещенный деструктивный телеграм-канал), и группа, связанная с Павлом Кулаженко, которая, по его декларации, состояла из уличных радикалов, должны были провести оценку расходов, сколько необходимо средств на подготовку и проведение своих частей операции. Все эти суммы были сложены вместе, получилась сумма около 10 млн. И мне кажется, что это достаточно реалистичная сумма. Примерно в такую стоимость действительно бюджет мог вписаться", - считает он.
Кому сколько получалось в этой калькуляции?
Юрий Зенкович признался, что по истечении трех лет уже сложно вспомнить конкретные цифры, кому сколько получалось в этой калькуляции, но примерно это равные доли. "Примерно 3 млн должны были быть военным, 3 млн - радикальным группам и 3 млн - боевикам вооруженным, которые находились на территории Беларуси. Ну и миллион оставался в резерве на случай каких-то непредвиденных расходов", - рассказал он.
"Также была еще важная составляющая этих расходов - это так называемая пиар-поддержка. Это значит распространение информации в Сети, подготовка общественного мнения к тому, что может произойти какое-то радикальное изменение, может произойти что-то вроде неожиданной смены власти на территории Беларуси. Это также требовало расходов, потому что нужно оплачивать специалистов в этой области, пропагандистов, блогеров и так далее, и тому подобное", - пояснил Юрий Зенкович.
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