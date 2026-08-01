В Каменецком районе после ночной грозы и сильного ветра восстанавливают электроснабжение

Последствия ночной грозы и сильного ветра устраняют в Каменецком и Малоритском районах.

Повреждены кровли 3 жилых домов, 3 хозяйственных строений, административного здания и 4 строений сельхозназначения. Зафиксировано 6 фактов падения деревьев. Работники МЧС и других организаций проводили работы по их распиловке и уборке. Пострадавших нет.

В Каменецком районе энергетики восстанавливают энергоснабжение. Основной причиной повреждений стало падение деревьев и веток, которое привело к обрывам проводов линий электропередачи и разрушениям опор. Всего за ночь было отключено 3 воздушных линии, 39 трансформаторных подстанций и 11 населенных пунктов.

Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения.