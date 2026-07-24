В хозяйстве "Почапово" Пинского района убирают хлеб: каждая минута солнца на вес золота

Вопреки погодным условиям Брестская область лидирует по намолоту. Съемочная группа "Первого информационного" работает в Пинском районе прямо в поле.

Во время селекторного совещания Президентом была поставлена задача убирать не менее 6 % зерна в сутки.

И с этой задачей в хозяйстве "Почапова" Пинского района справляются, несмотря на серьезные препятствия со стороны погоды. В Брестской области постоянно идут дожди, поэтому каждая минута солнца в поле ценится на вес золота. Уборка зерновых начинается с обязательных ритуалов. Один из них - замер влажности зерна.

Уборка зерновых в хозяйстве "Почапова"

Никто не расслабляется. В эту жаркую пору хлеборобы несут свое боевое дежурство и стоят на страже нашей продовольственной безопасности.

"На уборке, конечно, до росы работаем. С самого утра и до вечера. Надо хлеб убрать. Если есть погода, надо до последнего работать", - рассказал комбайнер ОАО "Почапово" Виктор Шкут.

Условия в хозяйстве созданы: вся техника на ходу. Из 7 комбайнов - 6 белорусских. Работают исправно. Сотрудники сравнивают текущий год с прошлым, тот тоже был непростой.

Михаил Шпакевич, директор ОАО "Почапово": "Сейчас мы полностью нацелены на то, чтобы убрать качественно и сохранить весь наш урожай. Мы настраиваем комбайны, перевозим зерно исключительно в накрытых автомобилях. Настроены КЗС и подготовлены склады силоса, поэтому урожай будет сохранен.

"Данное зерно отправляется на зерноочистительную машину. Загружается в шахту, высушивается и через транспортеры отправляется в силоса для хранения", - рассказал технологию главный инженер ОАО "Почапова" Олег Уласюк.

Сушка зерна проходит в автоматическом режиме, что минимизирует человеческий фактор и обеспечивает стабильные измерения и температуры. Кроме зерновых, в хозяйстве заготавливают и другие корма.

В травяных гранулах благодаря минимальной обработке сохраняется все самое вкусное и полезное, к тому же они хорошо хранятся. А животные независимо от погоды могут получать зеленые корма. В Пинском районе это уже 3 такая линия по производству травяных гранул.

Время горячее для всей страны, как мы поработаем сейчас, будет зависеть наша продовольственная безопасность завтра.