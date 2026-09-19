В храм Покрова Пресвятой Богородицы в Смолевичском районе доставили мощи святых Киприана и Иустины

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Слобода Смолевичского района стал центром притяжения православных верующих. В церковь доставлен ковчег с мощами почитаемых христианских святых Киприана и Иустины.

В честь прибытия духовной реликвии уже состоялось торжественное богослужение, после которого прихожане смогли поклониться частичкам мощей. Святые Киприан и Иустина первоначально были упокоены в Риме, а сегодня их мощи почивают на Кипре. Святым молятся о здоровье и избавлении от несчастий.



Иерей Иоанн Ясюкевич, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Слобода: "Мы традиционно молимся об избавлении от всякого чародейства, волшебства. Исходя из их жития, святой Киприан до своего обращения к христианству был знаменитым языческим жрецом, волхвом, он наводил различные чары, различное волшебство делал. И вот святая дева Иустиния своей верой во Христа, своей праведной жизнью смогла победить эти все чары и обратить Киприана к христианскому вероисповеданию".

В храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Слобода ковчегу с мощами священномучеников Киприана и Иустинии можно будет поклониться в течение трех дней, в том числе и в день великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября.