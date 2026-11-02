В кинотеатре "Москва" прошел вечер памяти к 90-летию со дня рождения Виктора Турова

В кинотеатре "Москва" прошел вечер памяти Виктора Турова. Встреча посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств БССР, народного артиста БССР и СССР, кинорежиссера и сценариста.

Вечер под названием "Кино, которое остается с нами" стал частью программы кинофестиваля "Лістапад". Среди гостей - поклонники творчества Турова, его коллеги, ученики, друзья и родственники. Своими воспоминаниями о Викторе Тимофеевиче поделились народный артист России Николай Бурляев, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей, а также близкие режиссера.

Елена Турова, дочь Виктора Турова, режиссер анимационного и игрового кино, сценарист:

"Год действительно юбилейный, мы отмечаем сразу две даты: 90-летие великого мастера, и довольно печальную дату - 30 лет, как его нет с нами. Эти даты расположены близко, так уж вышло. Особенно греет то, что в эту годовщину в стране везде проходят вечера памяти, экспозиции, выставки".

Артем Туров, сын Виктора Турова:

"Через такие вечера молодые актеры, кинематографисты получают что-то новое. Потому что Виктор Тимофеевич был тем человеком, который стоял у истоков создания национальной школы кинематографии Беларуси и внес значимую лепту в развитие кинематографа Республики Беларусь. Фильмы отца очень актуальны. Я думаю, что люди, которые соприкоснулись с творчеством Виктора Тимофеевича, совсем по-другому взглянут на свое место в жизни в целом. Отношение к жизни, я уверен, изменится".

В кинотеатре также работала экспозиция к юбилею режиссера. Среди экспонатов - фотографии со съемочной площадки, иллюстрации к фильмам, костюмы героев и портрет Виктора Турова.