В кинотеатре "Пионер" подводят итоги "Лістападзіка" и чествуют авторов национального кино

От детских улыбок до серьезного отечественного кинематографа. В кинотеатре "Пионер" 4 ноября закрывают программу "Лістападзіка" и чествуют авторов национального конкурса.

Международный кинофестиваль "Лістапад" в самом разгаре, кинотеатр "Пионер" находится в эпицентре главных событий дня.

Александр Воронов, актер главной роли фильма "Я стану капитаном", победитель в номинации "Приз зрительских симпатий":

"Я рад, что мы выиграли приз зрительских симпатий, что наш фильм понравился зрителям, искренне рад. На "Лістападзе" я впервые, ни разу не был до этого. Но мне понравилось, круто все".

Дмитрий Астрахан, председатель жюри конкурса "Лістападзік":

"Мы довольно быстро пришли к пониманию, кто лидеры. Дальше, естественно, мы старались как-то отметить всех лидеров. Дальше мы думали, что призов все-таки мало. Мы хотели, чтобы все картины, которые были лидерами, чтобы они все были отмечены".

Но не только детским кино жил 4 ноября "Пионер". С самого утра здесь стартовал Национальный конкурс - площадка, где заявляет о себе наше отечественное кино. Белорусские авторы, среди которых и журналисты с телеканала "Беларусь 3", представили сильнейшие премьеры. Зал на показах фильмов "Возвращение" и "Мой зверь" был полностью заполнен, а первые зрительские овации подтверждают, что нашему кино есть чем удивить.

Надежда Габец, режиссер сериала "Возвращение":

"Это мой третий "Лістапад". Первый раз мы выступали с фильмом "Новые люди". Это был тоже такой телепроект на "Беларусь 3". А второй раз мы выступали с документальным фильмом "Мой день Победы в Беловежской пуще". Сейчас третий раз, не знаем, посмотрим, надеемся, конечно, на победу, но победит сильнейший".

Фестивальная программа продолжается, впереди еще много показов и наград.