В кинотеатре "Пионер" продолжается конкурс для детской и юношеской аудитории "Лістападзік"

На XXXII Минском международном кинофестивале "Лістапад" прошла социально-гуманитарная акция "Кино без границ". Она организована совместно с представительством Россотрудничества в Беларуси для детей с ограниченными возможностями.

В программе для юных гостей - игры с аниматорами, фотозоны, аквагрим и чаепитие. Ребята спели песни из любимых мультфильмов и посмотрели детские киноленты.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

"Это настолько замечательная, теплая акция "Кино без границ", потому что любовь не имеет границ. Дети посетят это удивительное место, где они видят истоки создания фильма, где они воочию окунутся, возможно, в сказку, историю. Очень важно, что есть люди, которые заботятся о детках с особой судьбой".

Юных зрителей ждет кинотеатр "Пионер". Там продолжается конкурс для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". В фокусе фестивального дня - три картины: турецкая "Секрет Эфеса", финская "Вински и тайна перевернутого города" и "Второй дневник Паулины П." из Хорватии, Сербии и Словении. Всего в конкурсе 10 фильмов: два анимационные и восемь игровых.

Екатерина Тамкович-Латуто, программный директор конкурса "Лістападзік":

"В наш конкурс попал фильм "Второй дневник Паулины П." режиссера Невена Хитрека. Его фильм уже второй раз дебютирует в конкурсе, потому что первая его картина получила свою награду в 2024 году за главную детскую роль".

Победителей "Лістападзіка" определит профессиональное жюри, в составе которого опытные режиссеры и юные кинематографисты, а также зрители. Уже пятый год подряд на конкурсе выбирают фильм - обладатель приза зрительского голосования. Имена лучших детских и юношеских лент назовут в финальный день конкурса в кинотеатре "Пионер".