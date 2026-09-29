В Кобрине прошло выездное заседание депутатов по правам трудящихся

Обеспечение прав трудящихся - главная тема выездного заседания депутатов Палаты представителей в Кобрине. Диалог провели с педагогическим активом района, побывали на маслодельно-сыродельном заводе, а также в ЖКХ.

На повестке заседания также представлены важные новации, закрепленные в проекте закона, и другие вопросы работы профсоюзов.

Николай Бузин, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Каждый закон должен идти от земли, поэтому, исходя из этого посыла, мы решили объединить на Кобринской земле все структуры, которые заинтересованы в разработке данного законодательного акта. В законодательной базе закрепляют терминологию, которой раньше не было, появляются четкие понимания, когда и какая должна быть процедура закрепления любой профсоюзной организации, ее организационные вопросы".

Депутаты также встретились с представителями молодежи. В формате живого диалога обсуждали развитие Беларуси - от интернет-источников, которым можно доверять, до национального достояния.