Перспективные направления для реального сектора экономики: в 2026 году в колледжах Минска открылось 6 новых специальностей и 11 новых квалификаций. Среди них - составитель поездов, косметик, цветовод.

В Минском механико-технологическом колледже появились сразу две специализации - обработчик рыбы и морепродуктов и оператор коптильной установки. На базе колледжа изучают теорию, а практику проходят в реальных цехах на предприятии.

"У нас уже была практика на реальном производстве. Мы производили некую продукцию в достаточно больших количествах, вакуумировали красную рыбу, нанизывали сельдь. Я считаю эту профессию в будущем очень востребованной", - отметил учащийся Минского государственного механико-технологического колледжа Егор Вершило.

Светлана Андреева, директор Минского государственного механико-технологического колледжа:

"В 2027 году планируется открытие новых специальностей: на уровне среднего специального образования - повар 5-го разряда, на уровне профессионально-технического - электромеханик по торговому и холодильному оборудованию. Также на базе 9 классов мы будем набирать группу аппаратчиков широкого профиля производства химико-фармацевтических препаратов, дозировщиков медицинских препаратов".

Многопрофильное учреждение образования готовит специалистов для сфер общественного питания, мясоперерабатывающей промышленности, фармпредприятий.