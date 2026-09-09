Скоро Кореличи примут главный праздник хлеборобов Гродненской области - "Дожинки". Но подготовка к нему для райцентра - это не только праздничные площадки и культурная программа. За масштабным преображением - результаты труда аграриев и серьезные изменения в социальной инфраструктуре.

Тысячи квадратных метров дорог, обновленные дома, спортивные и социальные объекты. Кореличи готовятся принять главный праздник хлеборобов - областные "Дожинки".

В Кореличах завершают подготовку к областным "Дожинкам"

К празднику хлеборобов столица областных "Дожинок" Кореличи подходит с серьезными результатами уборочной кампании.

Аграрии района намолотили 114 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности почти 65 ц/га (это второй показатель в Гродненской области). И работа в полях продолжается. Хозяйства убирают кукурузу и свеклу, к слову, урожайность сладкого корнеплода уже превышает 500 ц/га.

Александр Курило, председатель Кореличского райисполкома:

"Порадовала нас такая культура, как озимый рапс, намолочено порядка 18,5 тыс. т при средней урожайности 46 ц/га. Ведутся работы по севу озимых зерновых, также начаты работы по уборке кукурузы на силос, параллельно подкашиваем травы на сенаж".

К областным "Дожинкам" райцентр заметно преобразился. Практически завершены работы в новом 49-квартирном жилом доме, который станет важным объектом для молодых семей и специалистов, работающих в агропромышленном комплексе. Современный дом с электроотоплением и автономным нагревом воды дополнят благоустроенной территорией с детской и спортивной площадками, зоной отдыха, парковками. Продолжается и строительство нового бассейна. Здесь появятся спортивная и плавательная зоны, отдельный бассейн для детей и джакузи для семейного отдыха.

Около 30 тыс. кв. м обновленных дорог, новые фасады зданий, социальные и спортивные объекты. В Кореличах завершают последние приготовления к областным "Дожинкам". Масштабная работа здесь началась задолго до самого праздника, ее результат останется с жителями райцентра надолго.

Почти 40 лет Марина Макар учит кореличских школьников любить спорт. За это время она видела, как менялся и стадион "Юность". Когда-то здесь были обычные песчаные дорожки, практически отсутствовала современная инфраструктура. Сегодня это комфортное и безопасное спортивное пространство с обновленными трибунами и раздевалками, воркаут-площадкой и новой хоккейной коробкой.

Марина Макар, учитель физической культуры СШ № 1 г. п. Кореличи:

"Дорожки с покрытием, красивые спортивные площадки, яма для прыжков в длину - приятно работать в таких условиях. Нужно больше вовлекать детей в занятия физкультурой, чтобы они больше после уроков проводили времени на стадионе, а не в компьютерах".

Преображение города

Одно из главных направлений подготовки к "Дожинкам" - благоустройство дворов и создание комфортной среды для семей.

Екатерина Михалева, жительница г. п. Кореличи:

"Я мама троих детей. Старшему 12, среднему 10 и младшему 6. Здорово, что есть занятия и для маленьких, и для детей постарше, ковровое покрытие для безопасности наших детей. Далеко не нужно ходить, всегда под нашим присмотром, удобно, и лавочки для нас сделали. Все очень удобно, комфортно, мы очень довольны".

Именно такие перемены делают подготовку к празднику частью повседневной жизни всего поселка. В благоустройство включились трудовые коллективы, коммунальные службы и местные жители.

"Очень рады и гордимся тем, что такого масштаба праздник будет у нас, готовимся все вместе. Город преобразился, везде цветут красивые клумбы, где-то реконструкция детских площадок произошла, много новых установлено. Для наших деток это здорово, они занимаются спортом, развиваются. Мы радуемся, глядя на них", - поделилась Вероника Кулак, жительница г. п. Кореличи.

Ангелина Кулак, жительница г. п. Кореличи:

"Увлекаюсь чтением стихов, участвую в международных конкурсах. Недавно с мамой были на встрече с В. С. Караником , я мечтаю встретиться с Президентом. Александр Григорьевич, приезжайте к нам в гости на праздник."

Кореличи встретят областные "Дожинки" обновленными. За масштабным благоустройством труд аграриев, развитие социальной сферы и желание сделать райцентр еще более комфортным для жизни.