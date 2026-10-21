В Коробчицах продолжают строить "Старый город": чем будут удивлять гостей

Под Гродно готовят к открытию новый культурно-исторический парк "Старый город". В Коробчицах воссоздают атмосферу Гродно конца XIX - начала XX веков: с ратушей, торговыми рядами, мастерскими и тематическими экспозициями.

Сегодня с будущим объектом знакомятся экскурсоводы со всей Беларуси. Для них это возможность оценить новую локацию и включить ее в туристические маршруты.

В Коробчицах уже вырисовываются очертания исторического квартала. Проект предусматривает 13 объектов: от ратуши и корчмы до железнодорожного вокзала. Сейчас здесь продолжаются строительные и отделочные работы, параллельно подбирают наполнение для будущих экспозиций.

Уже сейчас парк показывают тем, кто непосредственно работает с туристами. В Коробчицы приехали 50 экскурсоводов из разных регионов страны. Они знакомятся с концепцией будущего комплекса, оценивают его возможности для групповых экскурсий и семейных поездок. Новый объект может дополнить привычные маршруты по Гродно и области.

Татьяна Яцкевич, экскурсовод:

"Очень рады, что здесь появляется что-то новое, а интересные идеи воплощают в жизни. Хотелось бы, чтобы все это заработало и привлекало туристов. Подобного плана у нас есть туристические комплексы в Беларуси. Но, допустим, приезжает человек в Гродно, он не всегда доберется до Сулы возле Минска. Он приезжает именно в этот регион. Здесь ему хочется посмотреть, как жили люди на Гродненщине. Поэтому здесь нужен как раз акцент на какие-то региональные особенности".

Сергей Бусько, председатель Республиканского общества экскурсоводов и гидов-переводчиков:

"Именно такие экскурсии с погружением в эпоху, в историю делают продукт более объемным и живым. Даже детям хочется соприкосновения с историей. Наш проект, который мы сейчас изучаем в туристическом комплексе "Коробчицы", позволяет реализовать переход от классической экскурсии к экскурсии нового типа".

Задача - сделать так, чтобы посетители не просто осматривали здания, а могли попробовать себя в роли жителей старого города. В аптеке планируют воссоздать прием у земского врача, на вокзале - почтовое отделение с марками и открытками.

Наталья Свиб, маркетолог агротуристического комплекса "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы":

"Гости смогут отправить открытки, запечатанные по всем правилам того времени. Чтобы въезд в нашу эпоху был по-настоящему аутентичным, мы делаем зону таможни с настоящим досмотром. Откроются также торговые ряды и корчма со старинными рецептами и дегустацией".

Сегодня Гродненский регион - один из лидеров страны по экспорту туруслуг. Привлекать новых гостей и расширять географию путешествий помогает не только развитие туристической инфраструктуры, но и безвизовый режим.

Татьяна Лидяева, заместитель председателя комитета экономики Гродненского облисполкома:

"Если оценивать прошедший туристический сезон, то по косвенным параметрам (посещение музеев, загрузка гостиниц, загрузка санаториев) мы увидим увеличение потоков от 10 до 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Интерес к региону поддерживают не только знаковые памятники архитектуры, но и возможность глубже погрузиться в прошлое через традиции и повседневную жизнь разных эпох.

Сейчас проект находится на завершающем этапе подготовки. Строителям предстоит закончить работы на объектах, а организаторам - разработать программы для посетителей. Открыть парк планируют в 2027 году.