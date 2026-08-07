В Коссовском дворце прошла встреча сенаторов всех созывов от Брестской области

В честь 30-летия Национального собрания Беларуси в Коссовском дворце 7 августа состоялось торжественное собрание. В зале собрались сенаторы всех созывов от Брестской области.

Это люди, которые в самые непростые времена взяли на себя ответственность за создание правового фундамента суверенной Беларуси и делами в самых разных отраслях доказали преданность родной земле.

Александр Карпицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Без модернизации в здравоохранении невозможно говорить о перспективах. Это подразумевает под собой не только ремонты. Закупается новое оборудование, врачи и медсестры повышают уровень знаний".

Работа Совета Республики направлена прежде всего на удовлетворение конкретных нужд людей. Сразу после мероприятия прошел мониторинг того, как вместе с реконструкцией Коссовского замка преображаются дороги и социальная инфраструктура.

В 2024 году в Совет Республики поступило обращение граждан - у людей накопились вопросы к благоустройству Коссова. Тему в Совете Республики взяли на контроль. Программа комплексного развития населенного пункта должна решить все проблемные вопросы.