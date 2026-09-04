В Костюковичах проходит пресс-тур накануне Дня белорусской письменности

5 сентября состоится официальное открытие Дня белорусской письменности. В этом году 33-й литературный форум принимают Костюковичи. На востоке страны будут цитировать наследие Кулешова, Чергинца и Каризны. А 4 сентября журналисты и блогеры знакомятся с богатым наследием Костюковичского края. Уже открыт пресс-центр. Он будет работать на базе районной гимназии.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Медиапродукт быстрее всего доходит до своего потребителя. С этого года мы привлекли в том числе и блогерское сообщество, зная, что сегодня его аудитория растет, контент залетает, он воспринимается и находит свое отражение в дальнейшем. Мы через пресс-туры покажем весь регион, продемонстрируем промышленный потенциал, замечательные социальные объекты, мы покажем туристический потенциал, потому что сегодня Костюковичи - это и туристический край, куда можно приезжать и семьей, и туристическими группами, и в одиночку, чтобы попутешествовать, хорошо отдохнуть и открыть для себя что-то новое".

"Будет открытие скульптуры "Алесь и Алеся" на центральной площади города, там же будет открыт фонтан и новая сценическая площадка. Кроме этого, у нас будет открытие мурала, на котором изображены наши писатели и поэты. Это дань памяти земляков", - рассказала председатель Костюковичского райисполкома Наталья Осмоловская.

Участники пресс-тура посетили Костюковичский лесхоз. В его структуре 8 лесничеств, в которых трудятся более 300 человек. Биоразнообразие лесов Костюковщины удивляет - в составе насаждений до 10 пород. Экотропы сезонно посещают около 1 тыс. человек. Основной акцент делается на экологическом воспитании подрастающего поколения и развитии туристического потенциала региона.