В Крупском районе в поселке Бобр появились уникальные бобры

Краткий пересказ от ИИ

Жители регионов Минской области все чаще проявляют инициативу по благоустройству своих территорий. Есть возможность задействовать бюджетные средства, спонсорскую помощь и личные деньги.



Об этом 28 октября шла речь в Крупском районе, где презентовали масштабную инициативу "Местечко Бобр - наследие и будущее".

Отныне у городского поселка - три фигуры бобров. Кстати, они крупнее, чем в Бобруйске. Ну и главное - это детский игровой комплекс и воркаут-площадка с тренажерами, где можно активно проводить время. Плюс появились новые фонари уличного освещения.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "За четыре года в Минской области были выполнены работы по 31 объекту на общую сумму 2 млн рублей. Нас радует, что это находит такой живой отклик. У населения проектов становится больше, и нам даже приходится проводить конкурс. И если в 2025 году мы реализовали 7 проектов-победителей на сумму 444 тыс. рублей, то в этом году их количество удвоилось. Это уже 14 проектов. На их реализацию было выделено 1 млн рублей из бюджета, плюс 111 тыс. собрали сами граждане".

Гражданские инициативы будут реализовывать и в 2027 году.