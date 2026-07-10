В Крупском районе водитель Леонид Казак спас соседа на пожаре

Секунды казались вечностью. Кашель разрывал грудь, а воздух становился все горячее. В Крупском районе наградили водителя артиллерийской базы боеприпасов, который на пожаре спас соседа.





За спасение Леонид Казак получил нагрудный знак и благодарственную грамоту

Помощь подоспела вовремя - пламя только начало набирать силу. За спасение Леонид Казак получил нагрудный знак и благодарственную грамоту от министра по чрезвычайным ситуациям.

Сам Леонид Казак признался, что героем себя не считает, это душевный порыв - искреннее желание спасти человека.