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В Крупском районе водитель Леонид Казак спас соседа на пожаре

Секунды казались вечностью. Кашель разрывал грудь, а воздух становился все горячее. В Крупском районе наградили водителя артиллерийской базы боеприпасов, который на пожаре спас соседа.

За спасение Леонид Казак получил нагрудный знак и благодарственную грамоту
За спасение Леонид Казак получил нагрудный знак и благодарственную грамоту

Помощь подоспела вовремя - пламя только начало набирать силу. За спасение Леонид Казак получил нагрудный знак и благодарственную грамоту от министра по чрезвычайным ситуациям.

Сам Леонид Казак признался, что героем себя не считает, это душевный порыв - искреннее желание спасти человека.

Разделы:

ОбществоПроисшествия

Теги:

пожарпроисшествие
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