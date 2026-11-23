В Национальном академическом театре имени Янки Купалы прошла премьера 107 театрального сезона: на камерной сцене показали спектакль "Мая першая Ева" по одноименному роману белорусской писательницы Виктории Клевко. Это остросоциальная история о непростых семейных отношениях. На сцену вышли народные артистки Беларуси Зинаида Зубкова и Тамара Миронова.

Ранее писательница уже сотрудничала с Купаловским театром: на подмостках в формате театрализованной читки звучала повесть автора "Вырай". Перечитал произведения на сцене режиссер Илья Крук.

Илья Крук, театральный режиссер:

"Идея создания спектакля пришла сразу, как я прочитал первый обзор текста. Я знал, что пьеса в разработке, и сразу забронировал ее для камерной сцены Купаловского театра. К тому же, учитывая наш прошлый опыт с Викторией, мне кажется, это стало логическим продолжением нашего первого проекта. У нас было очень много символизма, связанного с цифрой 9: мы ставили спектакль 9 месяцев - как срок беременности женщины, и даже при закупке пуговиц для костюмов мне попалось ровно 9 бракованных. Тема, о которой мы говорим, очень важна и понятна людям, и очень хочется, чтобы сегодня она была услышана".

Виктория Клевко, автор романа "Мая першая Ева":

"Много символов в этом названии. Это и первая женщина, прародительница всех людей согласно Библии. Это и та кукла, которая будет играть у нас одну из главных ролей. И это, конечно же, каждая женщина, которая немножко Ева - дающая жизнь следующим поколениям, своим детям. Возможно, где-то я даже больше довольна спектаклем, чем самой книгой, потому что постановка получилась очень многогранной".

Одной из "участниц" спектакля стала кукла из дома прабабушки и прадедушки писательницы - символ памяти об отце, ушедшем из семьи главной героини. Над постановкой работали 9 месяцев. Тема материнства проходит через произведение красной нитью и близка автору: недавно Виктория Клевко стала многодетной мамой.

Ближайший повтор спектакля ожидается уже 24 ноября. А в декабре труппа выйдет на бис 19 и 30 числа.