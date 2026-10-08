В Купаловском театре состоялась премьера "Сэрца на далоні"

Главная академическая сцена столицы взята без боя, но с аншлагом. В театре имени Янки Купалы - новинка. Первая премьера 107-го театрального сезона - "Сэрца на далоні" по роману Ивана Шамякина. Билеты на премьеру раскупили чуть больше чем за месяц до первого звонка.

Белорусскую душу и сложнейший психологический пласт романа исследовал российский режиссер Дмитрий Акимов - новый художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы. Чтобы поставить этот спектакль, ему пришлось не просто перечитать классику, а буквально пропустить ее через себя и заговорить с автором на одном языке.

"Спектакль очень сложный с технической точки зрения. Вся постановка идет исключительно на белорусском языке. Сам я из другой страны, поэтому изначально знакомился с материалом на русском. Но сейчас активно погружаюсь в белорусскую культуру, учу язык и уже могу спокойно читать с листа", - рассказал режиссер Дмитрий Акимов.

Кирилл Балтруков, хореограф спектакля "Сэрца на далоні":

"Я, как всегда, очень любя актеров, не утруждал их своей работой, а помогал им сначала справиться с основным, с актерством внутри этого проекта, а дальше я уже аккуратненько подходил и говорил, что не так с танцами. Поэтому, если говорить в целом, ребята справились на 100 %, даже много чего мы меняли и убирали, чтобы не перегружать их и не перегружать визуал. В целом я очень доволен работой".

Национальный академический театр продолжит хвастать новинками в новом сезоне. В декабре планируется премьера по роману Евгения Хвалея "Принцесса тусовки". А для самых маленьких театралов готовится спектакль, который будет включать в себя 4 сказки белорусского фольклора.