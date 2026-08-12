В Кыргызстане ищут белорусских альпинистов: спасатели задействовали дроны и вертолет

Краткий пересказ от ИИ

В Кыргызстане продолжаются поиски пропавших альпинистов на пике Курумды. Среди них - белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов.

Уже более недели идет спасательная операция. Местоположение группы до сих пор не известно. Поиски осложняют сложный рельеф и суровые погодные условия. Однако сегодня днем погода была благоприятной, и в спасательной операции задействовали вертолет МЧС. К поискам также привлечены гид и высокоточная видеотехника. Помогают найти пропавших и местные экстренные службы, и опытные альпинисты.

"Мы будем готовы выехать 4 августа в 10:00". Это последние сообщения, которые смогли по спутниковой связи выслать участники группы пропавших альпинистов. Они дошли до вершины пика Курумды 1 августа. Высота ее - 6 614 метров. Это одна из опасных экспедиций в регионе Памиро-Алая. Маршрут технически сложный и относится к высшей категории трудности.

2 августа в последний раз альпинисты вышли на связь. 4 августа они должны были вернуться в базовый лагерь, однако там их в этот день не нашли. По состоянию на 12 августа местоположение пропавших до сих пор неизвестно.

Алексей Кузьмич, сотрудник главного консульского управления МИД Беларуси:

"К сожалению, информация о пропаже группы альпинистов поступила лишь через несколько дней после того, как они перестали выходить на связь, что привело к потере драгоценного времени, поскольку указанная группа официально не была зарегистрирована. Министерство продолжит следить за развитием ситуации и оказывать все возможное содействие в поиске и спасении наших граждан".

Среди пропавших - двое белорусов: 43-летний инженер-конструктор из Минска Максим Полянский и 60-летний житель Солигорска, инженер, кандидат в мастера спорта Николай Свиридов, а также вместе с ними пропал и 37-летний гражданин Литвы Сергей Рубцов. Все - профессиональные спортсмены. Отметим, наши белорусы имеют титул "Снежный барс" - так называют альпинистов, поднявшихся на все пять семитысячников бывшего СССР. На счету группы - десятки сложнейших экспедиций. К штурму пика Курумды спортсмены готовились не один месяц.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

"Николай выполнил этот норматив в 2020 году, Максим - на год позже, в 2021-м. Это очень опытные ребята, которые умеют выживать, знают, как выживать, и практически подготовлены для того, чтобы выживать и работать в любых условиях".

В первые дни поисков спасатели нашли палатку группы в базовом лагере, однако альпинистов на месте не было. Поиски осложняют сложный рельеф и суровые погодные условия.

Эдуард Кубатов, глава Государственного агентства по развитию туризма при кабинете министров Кыргызстана:

"Мы сейчас привлекли очень известного высотного оператора дрона с оборудованием, с дроном. Используя высокогорный дрон, изучаем маршрут восхождения и маршрут спуска для того, чтобы определить местонахождение альпинистов. После определения местонахождения альпинистов начнутся уже реальные спасательные мероприятия".

Сегодня днем благодаря хорошей погоде в спасательной операции задействовали вертолет МЧС. К поискам также привлечены швейцарский гид и высокоточная видеотехника. На поиски собраны 70 тыс. евро. Основное внимание спасателей сосредоточено на сложном ледовом склоне между вторым и третьим лагерями на высоте более пяти тысяч метров. Также для обследования местности был поднят дрон. С его помощью произвели осмотр снежно-ледового хребта и склонов на высотах от 4 тыс. метров до пяти с половиной. Видеоматериалы уже переданы в штаб и проходят анализ. Записи прогоняют через компьютерное зрение.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

"На высоте 5 000 - 5 200 при помощи вертолета и дронов найдены перильные веревки. Активно муссируется, что эти веревки принадлежат именно нашим белорусам и парню из Литвы. Но я не считаю подобной эту информацию, потому что гора сложная, маршрут восхождения сложный. Так же уверенно можно и нужно предполагать, что эти перильные веревки оставлены предыдущими восходителями".

В эти минуты за новостями из Кыргызстана непрерывно и с надеждой следят родные и близкие альпинистов.

Анна Бондаренко, дочь Николая Свиридова:

"Мы очень переживаем. Я, моя сестра, моя семья. Мама вообще в шоке от этого всего, больше всего в шоке от неведения и от невозможности что-то предпринимать. Вот. Пожалуйста, очень прошу, продолжайте репостить мои публикации, сторисы. И возможно, что когда погодное окно появится, спасатели смогут их найти. Я в это верю всем сердцем".

Помогают найти пропавших и местные экстренные службы, и опытные альпинисты. Операцию каждый день ведут люди из Беларуси, Литвы, России, Кыргызстана и Швейцарии. Теперь все решает погода. Неизвестность держит в напряжении сотни людей, но пока есть хотя бы минимальный шанс, поиски будут продолжаться: надежда умирает последней.