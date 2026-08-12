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В Кыргызстане ищут белорусских альпинистов: спасатели задействовали дроны и вертолет

В Кыргызстане продолжаются поиски пропавших альпинистов на пике Курумды. Среди них - белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов.

Уже более недели идет спасательная операция. Местоположение группы до сих пор не известно. Поиски осложняют сложный рельеф и суровые погодные условия. Однако сегодня днем погода была благоприятной, и в спасательной операции задействовали вертолет МЧС. К поискам также привлечены гид и высокоточная видеотехника. Помогают найти пропавших и местные экстренные службы, и опытные альпинисты.

"Мы будем готовы выехать 4 августа в 10:00". Это последние сообщения, которые смогли по спутниковой связи выслать участники группы пропавших альпинистов. Они дошли до вершины пика Курумды 1 августа. Высота ее - 6 614 метров. Это одна из опасных экспедиций в регионе Памиро-Алая. Маршрут технически сложный и относится к высшей категории трудности.

2 августа в последний раз альпинисты вышли на связь. 4 августа они должны были вернуться в базовый лагерь, однако там их в этот день не нашли. По состоянию на 12 августа местоположение пропавших до сих пор неизвестно.

Алексей Кузьмич, сотрудник главного консульского управления МИД Беларуси

Алексей Кузьмич, сотрудник главного консульского управления МИД Беларуси:

"К сожалению, информация о пропаже группы альпинистов поступила лишь через несколько дней после того, как они перестали выходить на связь, что привело к потере драгоценного времени, поскольку указанная группа официально не была зарегистрирована. Министерство продолжит следить за развитием ситуации и оказывать все возможное содействие в поиске и спасении наших граждан".

Среди пропавших - двое белорусов: 43-летний инженер-конструктор из Минска Максим Полянский и 60-летний житель Солигорска, инженер, кандидат в мастера спорта Николай Свиридов, а также вместе с ними пропал и 37-летний гражданин Литвы Сергей Рубцов. Все - профессиональные спортсмены. Отметим, наши белорусы имеют титул "Снежный барс" - так называют альпинистов, поднявшихся на все пять семитысячников бывшего СССР. На счету группы - десятки сложнейших экспедиций. К штурму пика Курумды спортсмены готовились не один месяц.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

"Николай выполнил этот норматив в 2020 году, Максим - на год позже, в 2021-м. Это очень опытные ребята, которые умеют выживать, знают, как выживать, и практически подготовлены для того, чтобы выживать и работать в любых условиях".

В первые дни поисков спасатели нашли палатку группы в базовом лагере, однако альпинистов на месте не было. Поиски осложняют сложный рельеф и суровые погодные условия.

Эдуард Кубатов, глава Государственного агентства по развитию туризма при кабинете министров Кыргызстана:

"Мы сейчас привлекли очень известного высотного оператора дрона с оборудованием, с дроном. Используя высокогорный дрон, изучаем маршрут восхождения и маршрут спуска для того, чтобы определить местонахождение альпинистов. После определения местонахождения альпинистов начнутся уже реальные спасательные мероприятия".

Сегодня днем благодаря хорошей погоде в спасательной операции задействовали вертолет МЧС. К поискам также привлечены швейцарский гид и высокоточная видеотехника. На поиски собраны 70 тыс. евро. Основное внимание спасателей сосредоточено на сложном ледовом склоне между вторым и третьим лагерями на высоте более пяти тысяч метров. Также для обследования местности был поднят дрон. С его помощью произвели осмотр снежно-ледового хребта и склонов на высотах от 4 тыс. метров до пяти с половиной. Видеоматериалы уже переданы в штаб и проходят анализ. Записи прогоняют через компьютерное зрение.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

"На высоте 5 000 - 5 200 при помощи вертолета и дронов найдены перильные веревки. Активно муссируется, что эти веревки принадлежат именно нашим белорусам и парню из Литвы. Но я не считаю подобной эту информацию, потому что гора сложная, маршрут восхождения сложный. Так же уверенно можно и нужно предполагать, что эти перильные веревки оставлены предыдущими восходителями".

В эти минуты за новостями из Кыргызстана непрерывно и с надеждой следят родные и близкие альпинистов.

Анна Бондаренко, дочь Николая Свиридова

Анна Бондаренко, дочь Николая Свиридова:

"Мы очень переживаем. Я, моя сестра, моя семья. Мама вообще в шоке от этого всего, больше всего в шоке от неведения и от невозможности что-то предпринимать. Вот. Пожалуйста, очень прошу, продолжайте репостить мои публикации, сторисы. И возможно, что когда погодное окно появится, спасатели смогут их найти. Я в это верю всем сердцем".

Помогают найти пропавших и местные экстренные службы, и опытные альпинисты. Операцию каждый день ведут люди из Беларуси, Литвы, России, Кыргызстана и Швейцарии. Теперь все решает погода. Неизвестность держит в напряжении сотни людей, но пока есть хотя бы минимальный шанс, поиски будут продолжаться: надежда умирает последней.

Разделы:

ОбществоВ миреПроисшествия

Теги:

альпинистыспасателиКыргызстан
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