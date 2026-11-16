В Лидском погранотряде проверяют боеготовность маневренной группы

По поручению главы государства в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности маневренных групп территориальных органов пограничной службы. Подразделения приведены в высшую степень готовности, обеспечены оружием и необходимым имуществом и выдвинулись в назначенные районы.

В ходе проверки пограничники совершили марши, отработали действия в условиях возможного противодействия диверсионно-разведывательных групп. В районе сосредоточения подразделения заняли позиции, замаскировали бронетехнику и выполнили упражнения по стрельбе из штатного стрелкового оружия.

Александр Неверовский, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"Маневренные группы сами по себе - это подразделения постоянной боевой готовности, поэтому важно посмотреть, как действует личный состав, как он обучен реагировать. Сегодня маневренные группы оснащены современным вооружением. Важно дать оценку физической подготовке, навыкам владения закрепленным вооружением и техникой".

"На вооружение маневренной группы поступают современные виды вооружений и специальной техники, широко используются беспилотные летательные аппараты, разведывательные дроны. Также поступают современные средства связи", - отметил начальник маневренной группы Лидского пограничного отряда.

На следующих этапах проверят уровень физической и тактической подготовки маневренной группы органов пограничной службы. Итоги мероприятий проанализируют в Государственном секретариате Совета безопасности и доложат главе государства.