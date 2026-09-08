В Логойске оборудовали новую зону отдыха

В Минской области продолжается благоустройство территорий, в том числе водных объектов. Так, в Логойске местные жители восстановили родник и оборудовали подход к нему. Инициативу поддержали экологи и волонтеры района: вместе очистили старый колодец. Здесь же благоустроили и уютный уголок для семейного отдыха с деревянными качелями и удобными скамейками, а также оборудовали зону барбекю. Ландшафт родника дополнили декоративными растениями.

"Еще моя бабушка рассказывала, как возила воду на санках вверх по склону. И это был единственный источник воды для жителей улиц Профинтерна и Братьев Захаровых. Я все время думал, что источник нужно как-то восстановить. Подключились соседи, они настолько втянулись в это, что стали активно помогать", - рассказал житель Логойска Александр Стрелковский.

"Очень приятно, что места нашего детства возрождаются. Наша сокровищница - родник, из которого течет чистая вода, которую можно пить. Люди приходят и угощаются этой водой", - поделилась местная жительница Ольга Сергун.

В планах - благоустроить территорию у водоема. Для любителей спорта установят турники и брусья, а для юных жителей Логойска оборудуют площадку для игр с горками и песочницами.