В Логойске определили 13 победителей проекта "Молодой лидер Минской области"

Креатив для разных сфер жизни. В Логойске назвали победителей проекта "Молодой лидер Минской области". 13 имен их разных районов и 13 проектов в медицине, образовании, строительстве и социальной сфере.

Представители нового поколения профессионалов. Заслуженные награды вручены лучшим молодым лидерам Минской области. Это новаторы в самых разных сферах: от медицины и образования до культуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Мой проект направлен на ускорение работы инженеров. Была разработана платформа, которая содержит различные аналоги электронных устройств, производимых белорусскими заводами. Проект направлен на импортозамещение, чтобы поисковик выдавал в первую очередь белорусские аналоги", - поделился инженер-конструктор ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Антон Лазерко.

Все проекты финалистов - это не абстрактная теория, а уже работающие и приносящие пользу инициативы. Экспертная комиссия оценивала конкретные результаты. Среди лучших идей внедрение интерактивных игровых механик в школьное обучение, а также проекты по улучшению качества и доступности медицинской помощи в сельской местности.

"В этом году было представлено 66 проектов в 13 номинациях. Самое главное, что у ребят горят глаза, они любят свою профессию, хотят реализоваться. Наша задача - создать для этого все условия", - отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.

Удивили жюри и в сфере строительства: один из авторов презентовал проект "кинетической" плитки, которая способна вырабатывать электричество прямо во время ходьбы по ней.

Молодых лидеров в Минской области выбирают уже на протяжении более 10 лет. За свою историю проект стал мощным социальным лифтом, который помогает инициативным кадрам заявить о себе на всю страну.