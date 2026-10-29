В Логойском районе проверяют готовность служб к зимним чрезвычайным ситуациям

Как действовать, если ледяной дождь оставит населенные пункты без электричества, снегопад заблокирует дороги, а на крышах скопится слишком много снега? В Логойском районе проверяют, насколько службы готовы к таким чрезвычайным ситуациям. Здесь проходят комплексные учения по защите населения и территорий. Отдельно проверят готовность объектов гражданской обороны.

Евгений Шабуня, зампредседателя Логойского райисполкома:

"Наша функция - это организовать, скоординировать и принять правильные организационные решения для того, чтобы, первое, это оперативно ликвидировать. Второе - не допустить распространения. Поэтому службы района готовы. Мы готовы к любым событиям. Я надеюсь, что учение это продемонстрирует".

Дмитрий Видус, замначальника отдела Минского областного управления МЧС Беларуси:

"Как правило, такого рода учения проводятся раз в 5-7 лет. Последний раз в Логойском районе подобного рода учения были в 2019 году. У нас впереди зима, поэтому большинство вводных ориентировано на осенне-зимний период. Это ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях, на объектах жизнеобеспечения населения, снеговые нагрузки, прохождение ледяного дождя с массовым отключением электроснабжения. Также будет ориентирована вводная на объекты гражданской обороны".

Необходимость такой подготовки подтверждает статистика: с начала года в Минской области зарегистрировали пять чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными погодными явлениями.