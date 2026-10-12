В Лошицком парке реконструируют исторические постройки - каплицу Прушинских и водяную мельницу

В Лошицком парке Минска развернуты масштабные работы по реставрации двух значимых объектов: каплицы Прушинских XVIII века и водяной мельницы XIX века.

На месте сооружений до наших дней сохранились лишь руины, в планах - воссоздать былой облик исторических построек. Строительная бригада старается максимально сохранить и укрепить аутентичную кирпичную кладку, а также раскрыть и усилить фундамент.

Реконструкция исторической постройки в Лошицком парке

"По мельнице выполнены демонтажные работы кирпичной кладки. Сохраненный кирпич будет использован в реставрационных целях. Завершены работы по устройству свайного поля. Выполняется армирование фундаментной плиты здания для последующей заливки бетона на площади порядка 100 куб. м. По каплице выполнены работы по усилению фундаментов, устройству бетонной плиты пола. Производится воссоздание кирпичной кладки стен. Все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками, без срывов", - рассказал замдиректора КУП "Мінская спадчына" Денис Вериго.

После завершения работ в старинной каплице разместятся тематические экспозиции, а четырехэтажная мельница практически вернет функциональное предназначение - здесь устроят банкетные и дегустационные залы. Дополнят постройку и настоящим мельничным оборудованием.