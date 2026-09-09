В Ляховичском колледже молодежь обсудила уроки истории в рамках акции "Беларусь адзіная"

Республиканская акция "Беларусь адзіная" объединила молодежь всей страны. Диалог на равных о прошлом, настоящем и будущем Беларуси прошел в Ляховичском государственном аграрном колледже. Молодые спикеры говорили со сверстниками о том, как важно усваивать уроки истории, об исторической роли и значимости Дня народного единства для каждого белоруса.

"Мне очень понравилось как наши гости преподнесли нам такую важную информацию в непринужденном формате. Было все очень понятно и интересно. Я бы хотела, чтобы такие встречи повторялись", - поделилась учащаяся Ляховичского аграрного колледжа Ангелина Беланович.

Анна Трухан, зампредседателя молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"Говорим со сверстниками о важном, обсуждаем исторические факты и, конечно, нашу независимую современную Беларусь. Акция стартовала в Минске 3 сентября и на данный момент мы проехали уже более 12 городов".

Завершится акция "Беларусь адзіная" 17 сентября, в День народного единства, масштабным форумом в Минске.