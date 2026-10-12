В любую погоду под надежной защитой: в Минске устанавливают обновленные остановочные пункты

В Минске продолжаются работы по обновлению остановочных пунктов общественного транспорта. Масштабное обновление началось еще в 2023 году с замены устаревших павильонов на новые, выполненные в едином архитектурном стиле. А с 2025 года для защиты от сильного ветра и осадков каждый павильон стали дополнять второй боковой стенкой. Тонировка навесов защищает от солнечных лучей и способствует предотвращению аварийных ситуаций.

Руслан Ясюченя, начальник управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома": "С 2023 года в Минске активно ведутся работы по замене остановочных павильонов старого образца на новые. Новые остановочные павильоны соответствуют определенным требованиям: металлическая конструкция должна быть оцинкована, защитное покрытие полимерное, ограждающие стекла тонированные. По инициативе Горремавтодора в требования внесены изменения, и с 2025 года остановочные навесы дооборудуются вторым боковым экраном для укрытия людей при неблагоприятных погодных условиях".

Каждый год во всех районах столицы видоизменяются от 20 до 25 остановочных пунктов. В 2025 году их число достигло 246. Полностью модернизацию оставшихся павильонов планируют завершить до конца декабря.