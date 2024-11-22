В МГЛУ прошел практикум для работы волонтеров на избирательных участках

В эти дни Минск стал диалоговой площадкой для подготовки волонтеров к работе в период электоральной кампании.

Лингвистический университет собрал более полутысячи студентов и учеников столичных школ, которые присоединились к волонтерской группе "Добрые сердца". Среди спикеров есть депутаты, представители мэрии, специалисты Белорусского Красного Креста.

Узнать волонтеров можно по специальным бейджам. На каждом участке в Минске будут работать как минимум по два таких специалиста. Всего комфортную логистику на городских участках для голосования обеспечат в том числе более 1,5 тыс. волонтеров.