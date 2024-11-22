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В МГЛУ прошел практикум для работы волонтеров на избирательных участках
В эти дни Минск стал диалоговой площадкой для подготовки волонтеров к работе в период электоральной кампании.
Лингвистический университет собрал более полутысячи студентов и учеников столичных школ, которые присоединились к волонтерской группе "Добрые сердца". Среди спикеров есть депутаты, представители мэрии, специалисты Белорусского Красного Креста.
Узнать волонтеров можно по специальным бейджам. На каждом участке в Минске будут работать как минимум по два таких специалиста. Всего комфортную логистику на городских участках для голосования обеспечат в том числе более 1,5 тыс. волонтеров.
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