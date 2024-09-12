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В МИД Беларуси проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Анатолия Гуриновича
В Министерстве иностранных дел Беларуси проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля белорусской советской дипломатии, министра иностранных дел БССР Анатолия Гуриновича. Его путь достоин подражания.
Также запланирована встреча ветеранов дипломатической службы Беларуси с учащимися Пережирской средней школы имени Гуриновича (подробности в видео).
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