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В МИД Беларуси проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Анатолия Гуриновича

В Министерстве иностранных дел Беларуси проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля белорусской советской дипломатии, министра иностранных дел БССР Анатолия Гуриновича. Его путь достоин подражания.

Также запланирована встреча ветеранов дипломатической службы Беларуси с учащимися Пережирской средней школы имени Гуриновича (подробности в видео).

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