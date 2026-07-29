В МИД Беларуси состоялась презентация англоязычной редакции книги "Наш Президент". Новое издание (а всего выпущено 2 тыс. экземпляров) представлено руководителям дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.



В эти дни для них проходит ежегодный семинар. Презентация, как отметил глава МИД Максим Рыженков, является его центральным мероприятием.

Книга "Наш Президент"

Англоязычная редакция книги должна стать инструментом в работе дипломатов. От них же будет зависеть то, как книгу воспримут за рубежом. Интерес к ней у иностранной аудитории большой. Белорусский опыт в мире востребован.



Новое издание станет подспорьем для наших дипломатов, особенно в тех странах, где ежедневно приходится пробивать стену дезинформации по отношению к Беларуси.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Объективной информации о Республике Беларусь не так много. И возникает она ситуационно, возникает событийно: когда происходит какое-то мероприятие, официальный визит или что-то подобное. В этой связи, имея в виду то, что через нашего Президента мы можем много рассказать о нашей стране, наверное, эта книга будет точкой соприкосновения политических, культурных, экономических лиц. С помощью этой книги через 120 страниц машинописного текста, через копии документов, иллюстрации и фотографии можно будет показать, как наш Президент за 30 с небольшим лет создал ту самую Республику Беларусь, которой мы сейчас гордимся и которую продвигаем на внешнем контуре".

Мир сможет увидеть редакцию книги "Наш Президент" и на других языках. В настоящий момент собираются предложения по выбору языка.