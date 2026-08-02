В Минэкономики заявили, что антикризисными управляющими в Беларуси смогут быть не все

Краткий пересказ от ИИ

Подготовка изменений в закон "Об урегулировании неплатежеспособности" вышла на финишную прямую. Документ после широкого круга обсуждений и согласований готовят к внесению в правительство. Об этом сообщил директор Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси Юрий Тараканов в "Актуальном интервью".

Изменения в закон, по его словам, прошли достаточно большой круг обсуждений и согласований с государственными органами. "И сегодня мы уже находимся на финишном этапе для того, чтобы его (документ - прим. ред.) внести в правительство", - обозначил директор департамента.

quote На первый взгляд может показаться, что закон об урегулировании платежеспособности касается достаточно узкого круга лиц. Но такова жизнь, что в этот круг лиц может попасть любой гражданин и любой субъект хозяйствования. Юрий Тараканов

При подготовке изменений особое внимание уделяется прозрачности и ответственности участников процесса. "На что мы обращаем внимание при подготовке изменений в проект закона? Чтобы этот закон был прозрачен и понятен для каждого участника. Второй момент - это ответственность тех участников, которые заняты в самом процессе несостоятельности и банкротства. О ком я говорю? Это антикризисные управляющие, государственные органы, электронные торговые площадки, которые задействованы в реализации имущества в процедурах несостоятельности и банкротства. Ну и последнее, мы обращаем внимание на ответственность самих учредителей, участников хозяйственных обществ", - пояснил он.

Он объяснил, к кому применим закон. "У нас они делятся на несколько категорий. Это лица, которые находятся в процедуре санации. Это так называемые предприятия, которые проходят свое финансовое оздоровление. Их на сегодняшний день 25. Второй круг, на который также распространяется закон, с которым очень активно работает государственная власть, это государственные и негосударственные предприятия, связанные с предупреждением несостоятельности и банкротства. В таком оперативном обзоре госорганов находится порядка 700 организаций по стране. Третий круг лиц - это предприятия, заходящие в процедуру банкротства. Ежегодно это порядка 700 субъектов малого и среднего предпринимательства", - рассказал директор департамента.

Одним из ключевых новшеств касается антикризисных управляющих. "На сегодняшний день не каждый может стать управленцем, и к нему определенно предъявляются требования, как образования, так и иные требования. Но на что мы обратили внимание? Сегодня у нас существуют две категории антикризисных управляющих, это юридические лица и индивидуальные предприниматели. И здесь мы увидели, что порой юридические лица, скажем так, свою ответственность прикрывают какими-то своими определенными возможностями: переход от директора внутрь предприятия, создание мнимой конкуренции в судах при заявлении их в работу антикризисными управляющими", - обозначил он.

"Поэтому мы здесь сосредоточили особое внимание на ответственности управляющих, на результаты их работы. И ответственности можно достичь только тем, чтобы каждый отвечал за результаты своего труда. Поэтому мы остановились на том, чтобы у нас антикризисные управляющие были физическими лицами и работали в форме индивидуального предпринимательства", - подчеркнул Юрий Тараканов.

Таким образом, обновленный закон должен стать более прозрачным и понятным, усилить ответственность всех участников процедур несостоятельности и банкротства, а также повысить персональную ответственность антикризисных управляющих за результаты их работы.