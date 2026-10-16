В Министерстве образования Беларуси определили даты ЦТ и ЦЭ

Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Испытания начнутся в конце учебного года.

Первая основная дата - 27 мая 2027 года. В этот день пройдут централизованный экзамен и централизованное тестирование сразу по нескольким предметам. В списке обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, география, а также история Беларуси в контексте Всемирной.

Следующая дата - 31 мая. В этот день состоятся ЦЭ и ЦТ по государственным языкам. После этого экзаменационная кампания продолжится уже в начале лета.

На 4 июня назначено централизованное тестирование по математике, биологии, иностранным языкам и географии.

7 июня абитуриенты смогут сдать ЦТ по обществоведению, химии, физике и истории Беларуси в контексте Всемирной.

Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основные дни по уважительным причинам, предусмотрены резервные даты: 19-го, 21-го и 23 июня. Участники смогут пройти централизованные испытания по утвержденному графику.

Отдельно определены сроки регистрации. Подать документы для участия в ЦТ можно будет с 9 по 22 апреля. Тем, кому понадобятся резервные дни, зарегистрироваться необходимо с 8 по 11 июня. Всего для абитуриентов будут работать 40 пунктов регистрации и проведения экзаменов.