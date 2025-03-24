В Минобразования Беларуси расставили акценты итоговой аттестации. Расскажем, что изменилось

Школьники определились с предметами централизованного экзамена, а Министерство образования - с местами проведения. Их, как и в прошлом году, будет 144. Из новшеств - запрещено пользоваться мобильным телефоном, устройствами фото- и видеофиксации не только в аудитории, но и в других помещениях пункта. Сдать гаджет можно на входе и забрать уже после экзамена. При этом разрешено проносить устройства, если того требуют медицинские показания. Речь о приборах, которые, например, контролируют уровень сахара в крови, сердечный ритм. Традиционно зайти в пункт сдачи ЦЭ можно будет только по документу, удостоверяющему личность.

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Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси: "Перечень этих документов установлен указом Президента Республики Беларусь. Хочется сказать, что вместе с тем мы с вами понимаем прекрасно, что бывают различные ситуации. В случае утери классического документа, подтверждающего личность, - паспорта, учащийся может получить справку с установленной формой в органах внутренних дел и по ней также посетить централизованный экзамен. Выпускники, которые не являются гражданами Республики Беларусь и не успевшие оформить гражданство, вид на жительство, могут получить также справку установленной формы органов внутренних дел, миграционных служб и посетить централизованный экзамен и осуществить его сдачу. Кроме того, хотелось бы отметить, что в вопросе идентификационная карта или биометрический паспорт документом, удостоверяющим личность, является идентификационная карта. Именно ее должен предъявить при проходе в пункт сдачи централизованного экзамена учащийся выпускных классов. Обращаем внимание законных представителей, родителей наших учеников, что если они неким образом планируют замену документа, удостоверяющего личность у своих детей, либо планируют летний отдых семейный, все-таки сделать приоритет и обратить внимание, что вход в пункты сдачи централизованного экзамена осуществляется непосредственно по документу, удостоверяющему личность".

Также будет организован подвоз учащихся к местам проведения ЦЭ. Маршруты составлены. В Министерстве образования учли нарекания по поводу долгого ожидания перед началом экзамена. Время скорректировали.