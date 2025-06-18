В Минобразования рассказали, кого коснется запрет на учебу за границей

Минобразования Беларуси пояснило, кого из школьников коснется запрет на учебу за границей.

С 1 сентября вступают в силу нововведения Кодекса об образовании. Одно из них: если ребенок живет в Беларуси, то родители должны создать условия, чтобы он учился в школе или гимназии. Нововведения исключают возможность дистанционного обучения за рубежом.

Эта информация заставила волноваться тех, кто сейчас временно проживает за границей. В интернете пошли слухи, что семью в этом случае могут поставить на учет или вовсе изъять детей.

Анжела Кудоярова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d0a4e-63f9-4a8b-a6df-56bb2bd034ca/conversions/981780d9-2610-4723-a3cb-859e2d8aad43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d0a4e-63f9-4a8b-a6df-56bb2bd034ca/conversions/981780d9-2610-4723-a3cb-859e2d8aad43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d0a4e-63f9-4a8b-a6df-56bb2bd034ca/conversions/981780d9-2610-4723-a3cb-859e2d8aad43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d0a4e-63f9-4a8b-a6df-56bb2bd034ca/conversions/981780d9-2610-4723-a3cb-859e2d8aad43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анжела Кудоярова, консультант управления общего среднего образования Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"Дети, проживающие на территории Республики Беларусь, должны получать образование в наших школах, гимназиях, лицеях, потому что если учащиеся - несовершеннолетние граждане - обучаются онлайн в учреждениях образования иных государств, они не изучают такие предметы, как белорусский язык, белорусская литература, история Беларуси, география Беларуси".

"Необходимо обратить внимание, если несовершеннолетние граждане Беларуси зарегистрированы в нашей стране, но выехали для проживания в иные государства, на них эта норма Кодекса об образовании не распространяется", - отметила она.

Одна из активных пользователей интернета, не гражданка Беларуси, взбудоражила Сеть своими угрозами покинуть страну из-за нововведений. Настолько велико ее желание обучать своих детей по своим правилам и на дому и, желательно, в частной школе. Она даже обратилась к Президенту, естественно в TikTok.