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В Минобразования рассказали, кого коснется запрет на учебу за границей
Минобразования Беларуси пояснило, кого из школьников коснется запрет на учебу за границей.
С 1 сентября вступают в силу нововведения Кодекса об образовании. Одно из них: если ребенок живет в Беларуси, то родители должны создать условия, чтобы он учился в школе или гимназии. Нововведения исключают возможность дистанционного обучения за рубежом.
Эта информация заставила волноваться тех, кто сейчас временно проживает за границей. В интернете пошли слухи, что семью в этом случае могут поставить на учет или вовсе изъять детей.
Анжела Кудоярова, консультант управления общего среднего образования Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
"Дети, проживающие на территории Республики Беларусь, должны получать образование в наших школах, гимназиях, лицеях, потому что если учащиеся - несовершеннолетние граждане - обучаются онлайн в учреждениях образования иных государств, они не изучают такие предметы, как белорусский язык, белорусская литература, история Беларуси, география Беларуси".
"Необходимо обратить внимание, если несовершеннолетние граждане Беларуси зарегистрированы в нашей стране, но выехали для проживания в иные государства, на них эта норма Кодекса об образовании не распространяется", - отметила она.
Одна из активных пользователей интернета, не гражданка Беларуси, взбудоражила Сеть своими угрозами покинуть страну из-за нововведений. Настолько велико ее желание обучать своих детей по своим правилам и на дому и, желательно, в частной школе. Она даже обратилась к Президенту, естественно в TikTok.
Белорусы с такой позицией категорически не согласны, выражают удивление в комментариях в соцсетях. Посыл таков: дети должны социализироваться и ходить в школу, это нормально, а не искать дистанционное обучение за пределами родной страны.