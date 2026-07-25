В Минске 26 июля будет перекрыта часть пр. Победителей

В связи с проведением Минского триатлона 26 июля в белорусской столице будет временно перекрыто движение.

С 6:45 до 12:45 - по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до проспекта Машерова. До 14:45 - по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской. А с 8:10 до 12:45 - по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.

Водителям при планировании маршрута следует учитывать данную информацию.