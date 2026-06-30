В Минске 3 июля будут работать 11 тематических площадок от Минобороны

Техника фронтовых лет и современные образцы, тематические площадки, выступления военных. В Минобороны рассказали о мероприятиях ко Дню Независимости.

Личный состав подготовил обширную праздничную программу, которая охватит все регионы страны, а также пункты дислокации соединений и воинских частей. Военные развернут в Минске 11 тематических площадок, в каждом районе, а также у Кургана Славы.

В Минобороны подчеркнули, что в этом году техники будет вдвое больше, чем в прошлом - до 80 единиц.

"На тематических площадках также можно будет ознакомиться с современными образцами формы одежды и экипировки. Будет организована выставка музейных экспонатов, выступление кинологов со служебными собаками. Традиционно будет приготовлена вкусная солдатская каша, которой угостят всех желающих", - рассказал начальник отдела управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Александр Кисель.

Самая масштабная площадка развернется в Парке Победы. Помимо современной техники, зрителям представят уникальные образцы танков 1930-х годов, а также главный символ Победы - "Т-34".