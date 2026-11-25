38 прокурорских работников Беларуси принесли присягу на верность стране 25 ноября. Торжественная церемония прошла в Музее истории Великой Отечественной войны.

Для тех, кто только начинает службу, присяга - не просто торжественный ритуал, а обязательство, которое предстоит подтверждать ежедневной работой.

Александра Яхновец, помощник прокурора Солигорского района:

"Эмоции положительные, я очень рада быть частью этого праздника, так как к этому дню я шла не один-два года, а несколько лет. Сейчас я понимаю, что все это было не зря, осознаю ответственность, которая на мне лежит. Мы дали обещание перед белорусским народом, что мы будем защищать их права и делать все возможное для защиты правопорядка, который существует в Республике Беларусь".

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

"Сегодня они принесли торжественную присягу, обещание быть преданными закону и нашему государству до конца жизни, Они говорили все это абсолютно искренне, с таким волнением, что у самого пробежала дрожь по телу. Это ребята, которым как минимум ближайшие 30 лет предстоит стоять на страже закона в нашей стране. Они будут защищать народ и государство".

Также Дмитрий Гора вручил государственные награды лучшим работникам за отличные результаты в профессиональной деятельности.