В Минске аферисты под видом домофонной службы выманили у пенсионера 35 тыс. рублей

Многоступенчатая мошенническая схема продолжает набирать обороты. В Минске под видом домофонной службы злоумышленники выманили у пенсионера 35 тыс. рублей.

Пострадавшему позвонили неизвестные и под предлогом получения новых ключей выманили код из СМС. Затем с минчанином связался якобы инспектор по надзору за электросвязью. Далее в дело вступил лжесотрудник КГК. Узнав о наличии семейных накоплений, собеседник начал угрожать обыском и изъятием средств, настаивая на их "декларировании" и передаче для проверки.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор группы информации и общественных связей Советского РУВД г. Минска:

"Мошенники пообещали вернуть деньги после "проверки", однако на следующее утро минчанин обнаружил, что вся переписка удалена, а связь с "кураторами" прервана. Мужчина понял, что его обманули и обратился за помощью в милицию".

В МВД напоминают: в нашей стране нет необходимости декларировать сбережения.