В Минске большой спортивный праздник объединил 18 многодетных семей

В рамках Недели родительской любви большой спортивный праздник объединил в Минске 18 многодетных семей. Эстафетная программа в 7 направлениях: от хоккея на траве и современного пятиборья до баскетбола и футбола.

Одни конкурсы были для всей семьи, другие - только для родителей. Для участников это не просто соревнования, а еще одна возможность сплотиться и провести активный день в кругу самых близких.

Олеся Мостова, замначальника главного управления спорта Мингорисполкома:

"Наши участники сегодня особенные - это семьи спортивные, дети, которые с удовольствием принимают участие. Хотелось бы, чтобы после таких мероприятий дети приходили в наши школы заниматься спортом профессионально".

Сегодня в Минске проживают 16,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 50 тыс. детей.