В Минске чествовали 101-летнего ветерана Федора Фещенко

В преддверии Дня пожилых людей в столице чествовали героя Великой Отечественной войны, участника наступательной операции "Багратион", заслуженного ветерана труда и профессора БГУ Федора Сергеевича Фещенко.

На днях ему исполнился 101 год. По традиции с поздравлениями приезжает председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам Ирина Костевич, а также представители администрации Фрунзенского района и школьники.

"Желаю молодежи прежде всего - берегите здоровье, честь и достоинство смолоду", - передал пожелание ветеран Великой Отечественной войны Федор Фещенко.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это люди с большим трудовым стажем, которые обеспечили мир на нашей земле. Они, бесспорно, заслуживают глубокого уважения и низкого поклона. Все мы прекрасно понимаем, что несем ответственность за каждого из тех, кто отстоял этот мир и, самое главное, обеспечил развитие нашей страны".

Важная страница биографии Федора Сергеевича - он родоначальник спортивного ориентирования в Беларуси. До сих пор выходит на старт и ведет здоровый образ жизни.