Они нашли дело своей жизни и стали в нем лучшими! Сегодня в Минске чествуют победителей Национального конкурса "Предприниматель года". В списке - более 30 счастливчиков в пяти номинациях. Лидеров определили в Минске и в каждой области, ведь развитие регионов - приоритет для экономического развития страны.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Отбор среди регионов и самих предпринимателей серьезный, но критерии едины для всех. Ключевой из них - самостоятельная и эффективная работа: подавая заявку, бизнес должен быть уверен, что действительно заслуживает победы. Второй критерий: честность в отношениях с государством, безупречная налоговая история и весомый вклад в экономику страны. Третье: говоря о развитии предпринимательства, нельзя забывать, что за каждым руководителем и собственником стоят коллективы. Поэтому сегодня мы будем оценивать в первую очередь не самих предпринимателей и учредителей, а именно команды, которые создают успех своих компаний".