В Минске даже самые яростные оппоненты могут обсуждать острые проблемы, считает Арман Абовян

О том, что IV Международная конференция по евразийской безопасности в Минске является уникальной площадкой для диалога, говорят и эксперты.

"Евразийская конференция по безопасности, которая каждый год проходит в Минске, на мой взгляд, является совершенно уникальной площадкой, если не единственной в мире, где даже самые яростные оппоненты могут друг с другом обсуждать самые острые проблемы. Это очень важно в современном мире, потому что мы имеем ситуацию, когда постоянные эскалационные отношения между странами выливаются в войны и конфликты, где гибнут тысячи людей. Беларусь сделала почти невозможное - создала площадку, куда едут практически со всех стран люди, специалисты, политики, которые пытаются решить вопросы", - отметил руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения" Арман Абовян.