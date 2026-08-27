В Минске до конца 2026 года планируют сдать 480 тыс. кв. м жилья

Сегодня в городе на стадии строительства находится более 90 многоквартирных жилых домов. Они строятся как в рамках инвестиционных проектов, так и коммунальными предприятиями Минска.

Акцент делается и на строительстве сопутствующей социальной инфраструктуры. Образовательные и медицинские объекты также появятся в новых многоквартирных застройках в этом году.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

"Если это новые кварталы застроек, такие как Лошица, "Минск-Мир", то это масштабное строительство, понятно, что там осуществляется строительство новых объектов образования, в том числе здравоохранения по необходимости. В прошлом году на территории комплекса "Минск-Мир" были введены две поликлиники - взрослая и детская, поликлиника в микрорайоне Восточный. Сегодня в основном осуществляется более масштабные строительство и реконструкция учреждений здравоохранения: идет реконструкция 6-й клинической больницы, возводится на Долгиновском тракте инфекционный стационар. Мы планируем построить в границах проспекта Дзержинского - улицы Щорса общеобразовательную школу, потому что достаточно большой объем жилья был построен за последние годы. Плюс еще одну общеобразовательную школу в микрорайоне Лошица".

Кстати, реализуют социальные застройки не только в столице, но и в городах-спутниках: строители возводят современный квартал для минчан в Смолевичах.