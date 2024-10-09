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В Минске и Минском районе проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов
В Минске и Минском районе стартовал чемпионат "Динамо" по служебному многоборью кинологов.
В соревнованиях принимают участие 34 лучших специалиста Беларуси и не только со своими розыскными собаками.
Соревнования проводятся в трех дисциплинах: послушание, поиск и обнаружение как взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, так и наркотических веществ.
Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БФСО "Динамо" по служебному многоборью кинологов:
"Спортивные дисциплины по поиску и обнаружению сырьевых веществ относятся к специальному курсу дрессировки. В рамках чемпионата пройдет 5 соревновательных упражнений - поиск в багаже, в легковом и грузовом автотранспорте, в помещении, в отдельно расположенном предмете, на местности. Каждое упражнение моделируется с учетом специфики деятельности подразделений, которые принимают участие в соревнованиях".
Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов завершится в пятницу, 11 октября.
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