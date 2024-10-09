В Минске и Минском районе проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов

В Минске и Минском районе стартовал чемпионат "Динамо" по служебному многоборью кинологов.

В соревнованиях принимают участие 34 лучших специалиста Беларуси и не только со своими розыскными собаками.

Соревнования проводятся в трех дисциплинах: послушание, поиск и обнаружение как взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, так и наркотических веществ.

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БФСО "Динамо" по служебному многоборью кинологов:

"Спортивные дисциплины по поиску и обнаружению сырьевых веществ относятся к специальному курсу дрессировки. В рамках чемпионата пройдет 5 соревновательных упражнений - поиск в багаже, в легковом и грузовом автотранспорте, в помещении, в отдельно расположенном предмете, на местности. Каждое упражнение моделируется с учетом специфики деятельности подразделений, которые принимают участие в соревнованиях".